Акинфеев: Не буду говорить, что обыграем «Рому», но сделаем все возможное

Капитан ПФК ЦСКА Игорь Акифнеев поделился ожиданиями накануне домашнего матча Лиги чемпионов с «Ромой».

«Думаю, что снисхождения ЦСКА делать не надо. Любая команда, выступающая в Лиге чемпионов, должна выходить и играть.

Каждый матч должен быть как последний, турнир такого ранга нельзя проводить спустя рукава. Мы играем так, как можем на данный момент.

Думаю, если у нас будет правильное отношение и восприятие ситуации, все будет хорошо. Что касается молодости…

Когда приходил я и братья Березуцкие, тоже все были молодые, но мы со всем справились. Думаю, эта команда тоже станет еще сильнее.

Это турнир высокого ранга, где надо отдаваться полностью. Что будет на поле, никому не известно, это станет видно только завтра.

Настрой боевой. Не буду говорить, что мы обыграем "Рому", но мы сделаем все возможное, а футбольное поле всех рассудит», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0