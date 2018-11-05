«Оренбург» прервал беcпроигрышную серию «Рубина»

одноименный клуб встречался св рамках

«Рубин» не проигрывал в РПЛ девять матчей twitter.com/fcorenburg 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственный и победный мяч в составе оренбургской команды забил полузащитник Алексей Сутормин, который на 57-й минуте реализовал 11-метровый удар.

Благодаря победе «Оренбург» поднялся в турнирной таблице и по очкам догнал «Спартак» и «Рубин» — у всех трех команд теперь по 19 баллов. В следующем туре Премьер-Лиги оренбургский клуб в гостях встретится с «Уралом», а подопечные Курбана Бердыева на своем поле сыграют против «Локомотива».

«Рубин» до сегодняшнего дня не проигрывал в чемпионате России на протяжении 9 матчей.