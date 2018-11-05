«Оренбург» прервал беcпроигрышную серию «Рубина»

«Рубин» не проигрывал в РПЛ девять матчей
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Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным преимуществом — 1:0.
Единственный и победный мяч в составе оренбургской команды забил полузащитник Алексей Сутормин, который на 57-й минуте реализовал 11-метровый удар.
Благодаря победе «Оренбург» поднялся в турнирной таблице и по очкам догнал «Спартак» и «Рубин» — у всех трех команд теперь по 19 баллов. В следующем туре Премьер-Лиги оренбургский клуб в гостях встретится с «Уралом», а подопечные Курбана Бердыева на своем поле сыграют против «Локомотива».
«Рубин» до сегодняшнего дня не проигрывал в чемпионате России на протяжении 9 матчей.
РПЛ. 13-й тур
«Оренбург» — «Рубин» — 1:0 (0:0)
Гол: Сутормин, 57 — с пенальти«Оренбург»: Довбня, Малых, Бегич, Сиваков, Андреев, Терехов, Афонин, Мишкич, Сутормин, Чиркин (Чуканов, 46), Галаджан (Кулишев, 89)«Рубин»: И.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Камболов, И.Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 71), Байрамян, Полоз (Бухаров, 62)Предупреждения: Бегич, 18. Камболов, 18. Кудряшов, 56. И.А.Коновалов, 63. Афонин, 72Удаление: Сорокин, 87 (грубая игра)