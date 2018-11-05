ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карен ХачановХачанов — почти топ и новая звезда российского тенниса
  • 16:08
    • «Оренбург» прервал беcпроигрышную серию «Рубина»
  • 15:48
    • «Уфа» — «Крылья Советов»: известны стартовые составы
  • 15:13
    • Черчесов не вел переговоры со «Спартаком»
  • 13:59
    • Матч ЦСКА — «Рома» обслужит турецкий арбитр
  • 13:46
    • Аршавин покинет «Кайрат» в декабре
    Все новости спорта

    «Оренбург» прервал беcпроигрышную серию «Рубина»

    РПЛ Футбол России Рубин Оренбург Календарь РФПЛ
    В Оренбурге одноименный клуб встречался с «Рубином» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги.

    «Рубин» не проигрывал в РПЛ девять матчей
    «Рубин» не проигрывал в РПЛ девять матчей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным преимуществом — 1:0.

    Единственный и победный мяч в составе оренбургской команды забил полузащитник Алексей Сутормин, который на 57-й минуте реализовал 11-метровый удар.

    Благодаря победе «Оренбург» поднялся в турнирной таблице и по очкам догнал «Спартак» и «Рубин» — у всех трех команд теперь по 19 баллов. В следующем туре Премьер-Лиги оренбургский клуб в гостях встретится с «Уралом», а подопечные Курбана Бердыева на своем поле сыграют против «Локомотива».

    «Рубин» до сегодняшнего дня не проигрывал в чемпионате России на протяжении 9 матчей.

    РПЛ. 13-й тур
    «Оренбург» — «Рубин» — 1:0 (0:0)
    Гол: Сутормин, 57 — с пенальти«Оренбург»: Довбня, Малых, Бегич, Сиваков, Андреев, Терехов, Афонин, Мишкич, Сутормин, Чиркин (Чуканов, 46), Галаджан (Кулишев, 89)«Рубин»: И.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Камболов, И.Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 71), Байрамян, Полоз (Бухаров, 62)Предупреждения: Бегич, 18. Камболов, 18. Кудряшов, 56. И.А.Коновалов, 63. Афонин, 72Удаление: Сорокин, 87 (грубая игра)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартак» играет без тренера и против своих болельщиков
  • 00:22
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Крылья Советов»
  • 2.25
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Уфа» усталостью гостей?
  • «Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • СКА возьмет реванш у ЦСКА за домашнее поражение
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Что покажет «Енисей» без Аленичева в Махачкале?
  • «Анжи» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Эффект Эмери. «Арсенал» добыл ничью в матче с «Ливерпулем»«Канониры» вновь почувствовали уверенность в собственных силах Вчера в 12:310
  • 11:44
    • Абель Эрнандес не сыграет против «Ромы»
  • 09:35
    • Мейвезер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря
  • 09:23
    • Российские шорт-трекистки победили в эстафете на этапе КМ в Канаде
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» Хоккей НХЛ. Голевая передача Наместникова, «Анахайм» прервал семиматчевую серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября 08:510
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки аутсайдеров
  • 2.72
    •
  • 15:31
    • Глава WBC: Поветкин может победить большинство тяжеловесов
  • 13:37
    • Чешский миллиардер попытается купить «Рому»
  • 13:30
    • «Реал» подпишет спонсорский контракт на сумму более миллиарда евро
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» дожал «Вальядолид», «Барселона» обыграла «Райо Вальекано»Подробности матчей 11-го тура испанской Примеры 01:080
  • 09:02
    • Хачанов поднялся на 11 место в рейтинге АТР
  • 08:18
    • «Бруклин» разгромил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию из пяти поражений
  • 08:00
    • «Барселона» интересуется защитником «Зенита»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие