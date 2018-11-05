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    Парфенов: Если в «Спартаке» нездоровая ситуация, это вопрос не ко мне

    Урал Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:1).

    Дмитрий Парфенов
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    «Старались, настраивались на матч. Такая ситуация, не очень много очков у нас. Вы видите, какая плотная группа в таблице.

    Никаких принципиальных матчей нет, нам не было принципиально выиграть именно у "Спартака". Нужно было победить, и победить командными действиями.

    То, что и сделала команда. Они выполнили то, о чем договаривались. Команда играла, болельщикам, думаю, понравилось.

    Я слежу за ситуацией в "Спартаке" , но не могу комментировать по этическим соображениям, потому что не знаю, что происходит внутри. Если происходит нездоровая ситуация, это не ко мне вопрос. "Урал" просто настраивался на победу.

    Единственное, было сложно угадать в стартовый состав. "Спартак" играет по одной схеме, как обычно, вопрос был в исполнителях», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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