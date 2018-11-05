Парфенов: Если в «Спартаке» нездоровая ситуация, это вопрос не ко мне

Главный тренер «Урала»поделился впечатлениями после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над(2:1).

«Старались, настраивались на матч. Такая ситуация, не очень много очков у нас. Вы видите, какая плотная группа в таблице.

Никаких принципиальных матчей нет, нам не было принципиально выиграть именно у "Спартака". Нужно было победить, и победить командными действиями.

То, что и сделала команда. Они выполнили то, о чем договаривались. Команда играла, болельщикам, думаю, понравилось.

Я слежу за ситуацией в "Спартаке" , но не могу комментировать по этическим соображениям, потому что не знаю, что происходит внутри. Если происходит нездоровая ситуация, это не ко мне вопрос. "Урал" просто настраивался на победу.

Единственное, было сложно угадать в стартовый состав. "Спартак" играет по одной схеме, как обычно, вопрос был в исполнителях», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0