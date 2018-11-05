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    «Оренбург» — «Рубин»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Оренбург — Рубин: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.11.2018)

    РПЛ Футбол России Оренбург Рубин Календарь РФПЛ
    В 14:00 в РФПЛ начнётся матч «Оренбург» — «Рубин».

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    Последний матч между собой: «Оренбург» — «Рубин» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Рубин»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Оренбург» — «Рубин». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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