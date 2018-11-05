«Барселона» интересуется защитником «Зенита»

заинтересована в приобретении сербского защитника, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде пытается решить проблемы в защите после травм Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена. Сообщается, что игрок питерского «Зенита» является не приоритетным вариантом. Главные цели «Барселоны» — Давид Луис из «Челси» и Лоран Косельни из «Арсенала», получивший в мае тяжелую травму.

В расширенный список кандидатов также вошли защитники «Локомотива» Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука.

Отмечается, что также каталонский клуб рассматривает варианты с Медхи Бенатией («Ювентус»), Раулем Альбиолем («Наполи»), Пепе, Домагоем Видой (оба — «Бешикташ»), Данте («Ницца»), Невеном Суботичем, Тимоте Колодзейчаком (оба — «Сент-Этьен»), Адилем Рами («Марсель») и Жозе Фонте («Лилль»). 0