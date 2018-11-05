Федотов: Должны были забивать раньше, но не сложилось

Главный тренерпрокомментировал победу в игре с(1:0) в рамках

Владимир Федотов ФК «Оренбург» 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Это был непростой матч, команда умеет очень хорошо обороняться. Должны были забивать раньше, но не сложилось.

Придавили, забили пенальти. Ключевой момент — выход один на один и непонятная красная карточка. "Рубин" перешел на навальчик, было непросто. Нужно было более уверенно держать мяч, не так быстро отдавать его сопернику», — цитирует Федотова «Cпорт-Экспресс».

Благодаря победе «Оренбург» поднялся в турнирной таблице и по очкам догнал «Спартак» и «Рубин» — у всех трех команд теперь по 19 баллов. 0