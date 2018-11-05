Черчесов не вел переговоры со «Спартаком»

Главный тренерответил на вопрос о переговорах сотносительно возможного совмещения работы.

«Если говорить только по делу, то ситуация здесь следующая. Первое: со мной никто из руководителей "Спартака" ни разу не связывался. Второе: мои непосредственные руководители со мной на эту тему не разговаривали. Значит, либо с ними никто не связывался, либо связывался, но получил отказ. И третье, самое главное: в "Спартак" надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. Все, баста, только с этой мыслью», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в настоящий момент «Спартак» с приставкой «и.о.» тренирует Рауль Рианчо. 0