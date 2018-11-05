Бердыев: Игра была до гола

Главный тренерпрокомментировал результат матча 13-го тура российской Премьер-лиги против(0:1).

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«Как и предполагалось, обе команды умеют играть в обороне. Поэтому игра была до гола. К сожалению, мы его пропустили. Желтые карточки и удаление? В такой бескомпромиссной игре без этого не обойтись. К сожалению, у нас в конце появилась красная карточка, что нас ослабило.

Почему Виталий Устинов не попал в основной состав? Это наша техническая ошибка. Однако я не понимаю — за 75 минут до начала матча можно было все исправить, но нам сказали, что нельзя. До игры еще было полтора часа, но почему-то было нельзя исправить эту ошибку», — цитирует Бердыева «Спорт-Экспресс».

«Рубин» до сегодняшнего дня не проигрывал в чемпионате России на протяжении 9 матчей. Благодаря победе «Оренбург» поднялся в турнирной таблице и по очкам догнал «Спартак» и «Рубин» — у всех трех команд теперь по 19 баллов. 0