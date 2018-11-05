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    Аршавин: Мог перейти в «Барселону», но «Зенит» отказал

    Зенит Футбол России Барселона Футбол Испании
    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, что во время выступления за «Зенит» мог перейти в «Барселону».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    «Это правда, что я мог перейти в "Барселону". Каталонцы присылали запрос, предлагали за меня 15 миллионов евро. Но им отказал "Зенит". Они просто не хотели меня тогда продавать», — рассказал Аршавин в интервью для YouTube-канала «КраСава».

    «Конечно, я бы предпочел оказаться в "Барселоне", но получилось так, что я оказался в "Арсенале", о чем не жалею», — добавил полузащитник.

    Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год и с 2013 по 2015 год. В период с 2009 по 2013 год российский футболист играл в составе лондонского «Арсенала». 0

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