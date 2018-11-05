Аршавин покинет «Кайрат» в декабре

на своем официальном сайте сообщил, что 11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов полузащитника команды

Действующее соглашение 37-летнего россиянина с клубом заканчивается в декабре.

«В матче с карагандинским "Шахтером" клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», — говорится в заявлении «Кайрата».

За три сезона в «Кайрате» Аршавин сыграл свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Полузащитник дважды завоевал «серебро» чемпионата, а также Кубок и Суперкубок Казахстана. 0