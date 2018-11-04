«Зенит» — «Ахмат»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата» на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Кузяев, Мак, Паредес, Маркизио, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Набиуллин, Мевля, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бацуев, Харин, Садаев, Балай.

Следить за ходом матча можно здесь. Прогноз экспертов LiveSport.Ru находится тут. 0