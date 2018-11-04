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    Маркизио принес «Зениту» победу над «Ахматом»

    Зенит Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    В рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» принимал «Ахмат» и одержал минимальную победу — 1:0.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    Три очка питерцам удалось завоевать благодаря голу с пенальти в середине первого тайма.

    На 31-й минуте матча Милад Мохаммади сбил в штрафной «Ахмата» Роберта Мака. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Клаудио Маркизио.

    В концовке матча «Зенит» остался в меньшинстве — на 83-й минуте Леандро Паредес заработал вторую желтую карточку за грубый подкат.

    Таким образом, после 13-го тура «Зенит» набрал 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» осталось 16 очков.

    РПЛ. 13-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0)​
    Гол: Маркизио, 31 — с пенальти«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Чернов, Кузяев, Паредес, Маркизио (Ерохин, 62), Мак (Дриусси, 62), Дзюба, Шатов (Анюков, 90+1)«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев (Садаев, 88), Мохаммади, Думбья, Исмаэл, Раванелли, Митришев (Балай, 77), Иванов.Предупреждения: Раванелли, 20. Паредес, 69. Ерохин, 79Предупреждения: Паредес, 69, Ерохин, 79 — Раванелли, 20Удаление: Паредес, 83 (вторая ж.к.)
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