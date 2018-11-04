Маркизио принес «Зениту» победу над «Ахматом»

В рамках 13-го тура Российской Премьер-лигипринимали одержал минимальную победу — 1:0.

Три очка питерцам удалось завоевать благодаря голу с пенальти в середине первого тайма.

На 31-й минуте матча Милад Мохаммади сбил в штрафной «Ахмата» Роберта Мака. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Клаудио Маркизио.

В концовке матча «Зенит» остался в меньшинстве — на 83-й минуте Леандро Паредес заработал вторую желтую карточку за грубый подкат.

Таким образом, после 13-го тура «Зенит» набрал 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» осталось 16 очков.