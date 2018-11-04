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    «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Уралу»

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от екатеринбургского «Урала» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
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    Гости открыли счет на 29-й минуте, реализовав опасный стандарт. Николай Димитров исполнил штрафной удар, перекинув «стенку» и забросив мяч, как рукой в дальний от вратаря угол ворот.

    На 74-й минуте красно-белые отыгрались. Кутепов сделал передачу на Ханни к правому краю штрафной, Софьян быстро в центр скинул мяч, а оттуда Луис Адриано в касание пробил — мяч рикошетом от рук вратаря отправился в ворота.

    Всего две минуты спустя «Урал» вновь вышел вперед. Прошла подача Кулакова с правого края в штрафную, Ильин головой пробил, но Максименко парировал в прыжке сложнейший мяч. Однако, набежавший Панюков точным ударом из вратарской вновь вернул лидерство гостям.

    «Спартак» потерпел четвертое кряду домашнее поражение в РПЛ и с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Урал» поднялся на восьмую строчку, имея в активе 16 очков.

    В следующем туре красно-белые 11 ноября на выезде сыграют с «Уфой», а «шмели» днем ранее приму «Оренбург».

    РПЛ. 13-й тур
    «Спартак» — «Урал» — 1:2 (0:1)
    Голы: Адриано, 74 — Димитров, 29; Панюков, 76«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Попов (Мельгарехо, 80), Игнатов (Еременко, 55), Ташаев (Ханни, 55), Зобнин, Петкович, Луис Адриано«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль-Кабир (Араторе, 90+1), Ильин, Панюков (Брызгалов, 85)Предупреждения: Кутепов, 29; Джикия, 38 — Ароян, 17; Панюков, 38; Кулаков, 45; Бавин, 47; Эль-Кабир, 90
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