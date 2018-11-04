«Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Уралу»

Московскийпотерпел домашнее поражение от екатеринбургского(1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

Гости открыли счет на 29-й минуте, реализовав опасный стандарт. Николай Димитров исполнил штрафной удар, перекинув «стенку» и забросив мяч, как рукой в дальний от вратаря угол ворот.

На 74-й минуте красно-белые отыгрались. Кутепов сделал передачу на Ханни к правому краю штрафной, Софьян быстро в центр скинул мяч, а оттуда Луис Адриано в касание пробил — мяч рикошетом от рук вратаря отправился в ворота.

Всего две минуты спустя «Урал» вновь вышел вперед. Прошла подача Кулакова с правого края в штрафную, Ильин головой пробил, но Максименко парировал в прыжке сложнейший мяч. Однако, набежавший Панюков точным ударом из вратарской вновь вернул лидерство гостям.

«Спартак» потерпел четвертое кряду домашнее поражение в РПЛ и с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Урал» поднялся на восьмую строчку, имея в активе 16 очков.

В следующем туре красно-белые 11 ноября на выезде сыграют с «Уфой», а «шмели» днем ранее приму «Оренбург».