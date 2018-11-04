Сент-Этьен — Анже (04.11.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Анже» — «Нант» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Анже»).

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