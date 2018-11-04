Семак: Выдающуюся игру не показали, но результат нормальный

Главный тренерпрокомментировал победу надв 13-м туре РПЛ (1:0).

«Игра складывалась нормально для нас, но потом мы успокоились и кое-что разладилось. В целом нормально играли до удаления. Счет был скользкий, поэтому забей мы второй мяч, все было бы проще. Не могу сказать, что мы показали выдающуюся игру. Думаю, учитывая календарь, нормальный результат. Ничего просто не бывает, но, конечно, хотелось бы забивать больше и спокойно заканчивать матч.

Как мне кажется, понятия "команда не бежит" не существует. Это такой перманентный период, поскольку есть большая эмоциональная и физическая нагрузка на сборников, но у нас 23 человека. Стараемся ротировать состав, терпеть и стараться улучшать физическое состояние, стараясь не терять очки», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Конечно, наказание для Паредеса за удаление будет. Нужно быть сдержаннее. С таким поступком нужно бороться и реагировать на него», — добавил тренер. 0