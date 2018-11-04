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    «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в южном дерби

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    В матче 13-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2.

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    Счет в матче был открыт гостями уже на 7-й минуте. Гацкан пробил издали, после двух рикошетов Шомуродов подставил голову под мяч, подправив его в ворота «Краснодара».

    На 16-й минуте кубанцы отыгрались. Газинский в высоком прыжке нанёс удар в дальний угол, Песьяков, казалось, реагирует, новнезапно появился Ари, который замкнул мяч в ворота «Ростова».

    На 72-й минуте «Краснодар» вышел вперед. Ари избежал положения вне игры из-за ошибки Гацкана и в этот же момент у Вандерсона не получился удар с лёта, мяч отскочил к Ари, который выстрелил в ближний угол.

    Но на 81-й минуте «Ростов» отыгрался. После подачи Кьяртанссон скинул мяч Сигурдссону, Рагнар промазал, но команду спас Ингасон, который расстрелял ворота в упор.

    «Краснодар» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Ростов» расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

    В следующем туре «быки» 11 ноября на выезде сыграют с «Енисеем», а подопечные Валерия Карпина днем ранее примут «Динамо».

    РПЛ. 13-й тур
    «Краснодар» — «Ростов» — 2:2 (1:1)
    Голы: Ари, 16, 72 — Шомуродов, 6; Ингасон, 81«Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Перейра (Куэва, 66), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Рамирес,87), Ари (Игнатьев, 77)«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Юсупов, Щадин, Гулиев (Зуев, 65), Гацкан, Сигурдарсон (Ионов, 63), Шомуродов (Кьяртанссон, 77)Предупреждение: Перейра, 56; Стоцкий, 90+5 — Паршивлюк, 90+5
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