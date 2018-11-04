«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в южном дерби

В матче 13-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче был открыт гостями уже на 7-й минуте. Гацкан пробил издали, после двух рикошетов Шомуродов подставил голову под мяч, подправив его в ворота «Краснодара».

На 16-й минуте кубанцы отыгрались. Газинский в высоком прыжке нанёс удар в дальний угол, Песьяков, казалось, реагирует, новнезапно появился Ари, который замкнул мяч в ворота «Ростова».

На 72-й минуте «Краснодар» вышел вперед. Ари избежал положения вне игры из-за ошибки Гацкана и в этот же момент у Вандерсона не получился удар с лёта, мяч отскочил к Ари, который выстрелил в ближний угол.

Но на 81-й минуте «Ростов» отыгрался. После подачи Кьяртанссон скинул мяч Сигурдссону, Рагнар промазал, но команду спас Ингасон, который расстрелял ворота в упор.

«Краснодар» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Ростов» расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре «быки» 11 ноября на выезде сыграют с «Енисеем», а подопечные Валерия Карпина днем ранее примут «Динамо».