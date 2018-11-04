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    Рианчо: В «Спартаке» был конфликт и это отразилось на команде по ходу сезона

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от «Урала» (1:2) рассказал о конфликте внутри команды, который не был решен после собраний по ходу предсезонного сбора в Австрии.

    Рауль Рианчо
    Рауль Рианчо
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    Напомним, что капитан команды Денис Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» 18 сентября. После ухода с поста главного тренера команды Массимо Карреры футболист вернулся в основу красно-белых.

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    • 1 ноября Глушаков вывел «Спартак» на поле с капитанской повязкой в матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0). Во время игры болельщики красно-белых освистывали и оскорбляли Глушакова.

    «Команда поехала в Австрию, имея конфликт. И в Австрии этот конфликт был погашен. Мы собирались, говорили друг с другом как мужики. И все остались довольны, счастливы.

    Мы говорили, что нам надо быть семьей, нам надо быть "Спартаком". Все эти разговоры мы проводили в Австрии. Но за спиной, за ширмой, этот душок остался. И потом это на нас отразилось.

    И вот это потом все полыхнуло. Это — чистая правда, что произошло с этой командой. Была одна тяжелая проблема, и мы пытались ее решить.

    Собирались все заинтересованные стороны, но проблема не была решена. Все это отразилось на команде по ходу сезона.

    Пострадал из-за этого конфликта только один человек? Вы ошибаетесь. У вас одна информация, у меня другая.

    У нас были выборы капитана команды. И у этого конфликтного футболиста было 17 голосов. Поэтому давайте подумаем над этим. Давайте не будем искать виноватых.

    Почему к этому возвращаться? Кто виноват, кто кому рога наставил. Есть проблема, мы пытались ее решить, но она не решилась, потому что внутри остался вот этот конфликт. Не нужно футболиста или тренера винить в этом.

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    От этой проблемы страдала вся команда. Потому что информация, выходившая во вне, не была абсолютной правдой. Потому что правды нет ни у одной из стороны. В проблеме виноваты оба.

    И посреди этой ситуации — "Спартак" с 96-летней истории. Вот такая реальность. 30 мая у меня заканчивается контракт. Может, я поеду домой уже на следующей неделе.

    Если я не уеду завтра, я уеду 30 мая. Я ни в коем случае не держусь за это кресло, как и в других клубах.

    Но не пытайтесь все на меня повесить. Поддержите команду! Дайте поиграть! В этом месяце мы играем три турнира. В эти моменту нужно быть вместе с командой», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс». 0

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