Манчестер Сити — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.11.2018)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Зане.
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Шейн Лонг, James Ward-Prowse, Марио Лемина, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Дэнни Ингс.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 5:0. 0