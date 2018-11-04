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    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.11.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Саутгемптон Календарь АПЛ
    В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».

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    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Зане.

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Шейн Лонг, James Ward-Prowse, Марио Лемина, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Дэнни Ингс.

    Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 5:0. 0

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