«Краснодар» — «Ростов»: известны стартовые составы

Стали известны стартовые составына матч 13-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет в Краснодаре.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Рамирес, Фьолусон, Куэва, Игнатьев, Сулейманов.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Юсупов, Гулиев, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачёв, Ионов, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

Начало матча — в 16:30 мск. Главный арбитр встречи — Михаил Вилков.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0