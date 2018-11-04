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    «Краснодар» — «Ростов»: известны стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 13-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет в Краснодаре.

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    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

    Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Рамирес, Фьолусон, Куэва, Игнатьев, Сулейманов.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Юсупов, Гулиев, Шомуродов, Сигурдарсон.

    Запасные: Абаев, Логашов, Калачёв, Ионов, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

    Начало матча — в 16:30 мск. Главный арбитр встречи — Михаил Вилков.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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