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    «Челси» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Челси — Кристал Пэлас (04.11.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    В 19:00 в АПЛ начнётся матч «Челси» — «Кристал Пэлас».

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Кристал Пэлас» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Челси» — «Кристал Пэлас». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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