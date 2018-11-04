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    «Бетис» — «Сельта»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Бетис — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.11.2018)

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    В 22:45 в Примере начнётся матч «Бетис» — «Сельта».

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Бетис» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бетис» — «Сельта». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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