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    Влашич: Создаем моменты, но не забиваем

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    «Была тяжелая игра. Мы были лучше во владении мячом и создали больше моментов, но не забили. Результат несправедлив, но когда не забиваешь, не выигрываешь. Возможно, сегодня мы сыграли не очень хорошо. Мы действительно хорошо действуем, создаем моменты, но не забиваем. Бывают такие дни, как сегодня.

    Матч с "Ромой"? Нам предстоит очень сложная игра. Лига чемпионов — это что-то особенное. Нам нужно побеждать, чтобы была надежда пробиться в следующий раунд», — цитирует Влашича «Спорт-Экспресс».

    «Армейцы», набрав 20 очков, занимают 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, бело-голубые (15) — 10-е. 0

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