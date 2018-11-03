ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Тоттенхэма»Почти успешный клуб
  • 00:50
    • ПСЖ одержал 12-ю подряд победу в Лиге 1
  • 00:38
    • «Наполи» разгромил «Эмполи», Мертенс оформил хет-трик
  • 22:33
    • Spiegel: Инфантино прикрывал финансовые махинации «МанСити» и ПСЖ
  • 21:55
    • «Химки» одержали первую победу в Евролиге
  • 21:55
    • СКА одержал волевую победу над «Амуром»
    Все новости спорта

    Румменигге опроверг информацию о создании Суперлиги

    Бавария Футбол Германии
    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не участвовал в переговорах о создании европейской Суперлиги.

    Карл-Хайнц Румменигге
    Карл-Хайнц Румменигге
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks сообщило, что 11 европейских топ-клубов договорились о новом турнире и готовы подписать рамочное соглашение.

  • СМИ: европейские топ-клубы готовят создание Суперлиги
  • Читайте по теме

    • По сведениям издания, «Бавария» в таком случае выйдет из бундеслиги, а также прекратит участие в Лиге чемпионов.

    «Бавария никогда не участвовала в каких-либо переговорах о так называемой Суперлиге.

    "Бавария" является частью бундеслиги и до тех пор, пока я являюсь председатель правления, продолжит выступление в клубных соревнованиях, организованных совместно УЕФА и ЕCА», — приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bayern&Germany слова Румменигге. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Зенит» получил щелчок по носу от Карпина
  • Вчера в 01:58
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Дженоа»
  • 1.71
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Каролина» Свечникова может прервать серию побед «Аризоны» Любушкина
  • «Аризона» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Локо» удержаться в гонке с «Краснодаром»?
  • «Локомотив» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Останется ли «Атлетико» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Леганес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Андрей Василевский Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, 44 сейва Бобровского, дебютная шайба КаменеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 ноября Вчера в 10:020
  • 21:39
    • СМИ: европейские топ-клубы готовят создание Суперлиги
  • 21:18
    • Нападающий «Интера» признан лучшим игроком Серии А в октябре
  • 21:03
    • «Сибирь» подписала канадского нападающего
    «Зенит» — «Ростов» Футбол «Зенит» получил щелчок по носу от КарпинаРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из Кубка России Вчера в 01:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли ПСЖ побеждать в Лиге 1?
  • 2.29
    •
  • 00:30
    • «Айнтрахт» разгромил «Штутгарт»
  • 00:24
    • Румменигге опроверг информацию о создании Суперлиги
  • 23:59
    • Воробьев: СКА пропустил необязательные голы
    Унаи Эмери Футбол Шесть месяцев с Эмери: конкурентная команда и оптимизм для фанатовЛондонский «Арсенал» возрождается после ухода Арсена Венгера 01/11/2018 в 15:420
  • 20:50
    • Четыре страны хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030
  • 20:33
    • Загитова — лучшая в короткой программе на этапе Гран-при Финляндии
  • 20:19
    • Павлюченко: Будь я тренером, тоже вернул бы Глушакова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие