Румменигге опроверг информацию о создании Суперлиги

Председатель правления «Баварии»заявил, что клуб не участвовал в переговорах о создании европейской Суперлиги.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks сообщило, что 11 европейских топ-клубов договорились о новом турнире и готовы подписать рамочное соглашение.

По сведениям издания, «Бавария» в таком случае выйдет из бундеслиги, а также прекратит участие в Лиге чемпионов.

«Бавария никогда не участвовала в каких-либо переговорах о так называемой Суперлиге.

"Бавария" является частью бундеслиги и до тех пор, пока я являюсь председатель правления, продолжит выступление в клубных соревнованиях, организованных совместно УЕФА и ЕCА», — приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bayern&Germany слова Румменигге. 0