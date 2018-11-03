Гендиректорвысказался относительно информации о том, что парижский клуб пользовался покровительством ведущих футбольных чиновников, чтобы скрывать нарушения клубом принципов финансового фейр-плей.

ПСЖ отвергает обвинения в финансовых махинациях psg.fr 1000 Фрибет для всех Забрать!

«ПСЖ всегда действовал в полном соответствии с законами и регламентами и строго соблюдал их. Наш клуб категорически отвергает опубликованные обвинения.

Сумма контракта с Минтуризма Катара известна УЕФА и широкой общественности с 2014 года. В 2014 году УЕФА подтвердил, что наш контракт с Катарским советом по туризму рекламирует ближневосточную страну. Принцип этого контракта прост: успехи ПСЖ связаны с Катаром и напрямую приносят пользу его имиджу.

С момента создания ФФП ПСЖ был одним из самых проверяемых и контролируемых клубов в истории. За последние семь лет аудиторы всегда получали исчерпывающую информацию о клубных счетах и контрактах. ПСЖ призывает к справедливому регулированию, которое позволяет честно играть и способствует устойчивым инвестициям в футбол», — говорится на официальном сайте парижского клуба.

Ранее также появилась информация, что «Манчестер Сити» серьезным образом нарушал правила финансового фэйр-плей в 2011–2013 годах, но с подачи тех же чиновников не понес за это серьезного наказания. 0