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    «Ньюкасл» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ньюкасл — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.11.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Уотфорд Календарь АПЛ
    В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ньюкасл» — «Уотфорд».

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    Составы команд:

    «Ньюкасл»: Martin Dubravka, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Мэтт Ритчи, Yoshinori Muto, Kenedy, Хосе Саломон Рондон.

    «Уотфорд»: Бен Фостер, Эдриан Мариаппа, Крэйг Кэткарт, Кико Оливас, Хосе Холебас, A.Doucoure, W.Hughes, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Херард Деулофеу, Isaac Success.

    Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Ньюкасл» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:5.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 0:5. 0

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