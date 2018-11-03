Ньюкасл — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.11.2018)

Составы команд:
«Ньюкасл»: Martin Dubravka, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Мэтт Ритчи, Yoshinori Muto, Kenedy, Хосе Саломон Рондон.
«Уотфорд»: Бен Фостер, Эдриан Мариаппа, Крэйг Кэткарт, Кико Оливас, Хосе Холебас, A.Doucoure, W.Hughes, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Херард Деулофеу, Isaac Success.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Ньюкасл» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:5.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 0:5. 0