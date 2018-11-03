Хохлов: Меня не устраивает то, как «Динамо» завершает атаки

«Почему центрального нападающего играл Панченко? Давайте рассуждать, если хотите. Если игрок в запасе, это не значит, что он готов играть в старте.
Марков перед этой игрой только начал тренироваться после месяца отсутствия. Луценко тоже не совсем был готов к этой игре. А Черных? Кто тогда будет играть справа?
Кого сегодня не хватило, чтобы играть на победу? Месси, наверное (смеется). А если серьезно — меня не устраивает то, как мы завершаем атаки. Есть неплохие подходы, но их реализация страдает», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0