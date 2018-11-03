ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Арсенал»«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего
  • 15:52
    • Дубль Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
  • 21:27
    • Слуцкий: Я на сто процентов остаюсь в «Витессе»
  • 21:09
    • Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии
  • 20:25
    • Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»
  • 20:24
    • «Реал» прервал серию без побед в Примере
    Все новости спорта

    Хеведес: «Локомотиву» не везет в Лиге чемпионов

    Локомотив Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес заявил, что его команда заслуживает большего в Лиге чемпионов.

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив» занимает последнее место в группе D, не набрав очков. В следущем туре москвичи сыграют на выезде против «Порту».

    «Мы едем в Португалию в отличном настроении. Мы находимся в хорошей форме. Матч с "Порту" очень важен. Думаю, нам немного не везет в Лиге чемпионов: мы хорошо играем, заслуживаем большего, а в итоге получаем ноль очков. У нас огромное желание изменить расклады в этой группе. Надеюсь, завоюем три очка», — цитирует Хеведеса «Спорт-Экспресс».

    Матч «Порту» — «Локомотив» пройдет 6 ноября. Начало — в 22:00 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига чемпионов: 10 событий, которые вы могли пропустить
  • 25/10/2018 в 19:34
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Сельта»
  • 1.85
  • Завтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сеньора» оформит победный «низ»
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Ничего сверхъестественного
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Продолжит ли «Барселона» побеждать без Месси?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Локомотива» Футбол РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, нули в московском дербиОбзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги 18:370
  • 19:17
    • «Интер» добыл седьмую подряд победу в Серии А
  • 18:48
    • «Витесс» опроверг слухи об уходе Слуцкого
  • 18:33
    • Московское дерби завершилось без голов
    Карл-Хайнц Румменигге Футбол Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить властьОб этом свидетельствуют данные Football Leaks 13:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 21:43
    • Бабаев: Официальных предложений по Чалову пока нет
  • 21:19
    • Хеведес: «Локомотиву» не везет в Лиге чемпионов
  • 20:54
    • «Лион» дома сыграл вничью с «Бордо»
    «Салават Юлаев» — «Торпедо» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Салават» уступил «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 ноября 20:440
  • 18:12
    • Фекир может заменить Азара в «Челси»
  • 17:57
    • Хачанов стал финалистом турнира в Париже
  • 17:46
    • «Локомотив» впервые за восемь лет оформил серию из пяти побед
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие