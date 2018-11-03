Хеведес: «Локомотиву» не везет в Лиге чемпионов

Защитникзаявил, что его команда заслуживает большего в Лиге чемпионов.

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«Локомотив» занимает последнее место в группе D, не набрав очков. В следущем туре москвичи сыграют на выезде против «Порту».

«Мы едем в Португалию в отличном настроении. Мы находимся в хорошей форме. Матч с "Порту" очень важен. Думаю, нам немного не везет в Лиге чемпионов: мы хорошо играем, заслуживаем большего, а в итоге получаем ноль очков. У нас огромное желание изменить расклады в этой группе. Надеюсь, завоюем три очка», — цитирует Хеведеса «Спорт-Экспресс».

Матч «Порту» — «Локомотив» пройдет 6 ноября. Начало — в 22:00 мск. 0