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    «Герта» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Герта — РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.11.2018)

    Бундеслига Футбол Германии Герта Календарь Бундеслиги
    В 20:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Герта» — «РБ Лейпциг».

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    Последний матч между собой: «Герта» — «РБ Лейпциг» 2:6 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «РБ Лейпциг»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Герта» — «РБ Лейпциг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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