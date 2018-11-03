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    Московское дерби завершилось без голов

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    Московский ЦСКА не смог одержать победу в матче 13-го тура российской Премьер-лиги со столичным «Динамо».

    ЦСКА не сумел забить в большинстве
    ЦСКА не сумел забить в большинстве
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    Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.

    С 81-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления защитника Константина Рауша.

    Для «Динамо» эта ничья стала уже второй подряд в рамках чемпионата России. ЦСКА тоже потерял очки второй тур кряду.

    «Армейцы», набрав 20 очков, занимают 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, бело-голубые (15) — 10-е.

    РПЛ. 13-й тур
    «Динамо» — ЦСКА — 0:0
    «Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Жоаузинью, Тетте (Соснин, 62), Соу (Москвичев, 17), Черных, Панченко (Луценко, 71)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Хосонов, 88), Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 56), Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Щенников, 70), ЧаловПредупреждения: Бекао, 3. Соу, 10. Рауш, 14. Чалов, 90. Шунин, 90+5Удаление: Рауш, 81
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