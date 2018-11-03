Московское дерби завершилось без голов

Московскийне смог одержать победу в матче 13-го турасо столичным

ЦСКА не сумел забить в большинстве twitter.com/pfc_cska 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.

С 81-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления защитника Константина Рауша.

Для «Динамо» эта ничья стала уже второй подряд в рамках чемпионата России. ЦСКА тоже потерял очки второй тур кряду.

«Армейцы», набрав 20 очков, занимают 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, бело-голубые (15) — 10-е.