Московское дерби завершилось без голов

ЦСКА не сумел забить в большинстве
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Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.
С 81-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления защитника Константина Рауша.
Для «Динамо» эта ничья стала уже второй подряд в рамках чемпионата России. ЦСКА тоже потерял очки второй тур кряду.
«Армейцы», набрав 20 очков, занимают 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, бело-голубые (15) — 10-е.
РПЛ. 13-й тур
«Динамо» — ЦСКА — 0:0
«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Жоаузинью, Тетте (Соснин, 62), Соу (Москвичев, 17), Черных, Панченко (Луценко, 71)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Хосонов, 88), Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 56), Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Щенников, 70), ЧаловПредупреждения: Бекао, 3. Соу, 10. Рауш, 14. Чалов, 90. Шунин, 90+5Удаление: Рауш, 81