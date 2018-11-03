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    «Байер» — «Хоффенхайм»: онлайн-трансляция начнется в 17:30

    Байер — Хоффенхайм: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.11.2018)

    Бундеслига Футбол Германии Байер Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Байер» — «Хоффенхайм».

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    Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Байер» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Хоффенхайм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Байер» — «Хоффенхайм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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