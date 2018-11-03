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    Бабаев: Официальных предложений по Чалову пока нет

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат матча с «Динамо» (0:0) и рассказал об интересе к Федору Чалову.

    Федор Чалов
    Федор Чалов
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    «Очень много моментов создали. Очень обидно. В двух последних матчах можно сетовать на невезение, но это футбол. Рано или поздно фортуна вернется. Главное — трудиться и усердно работать.

    Команда молодая, понятно, что спады были ожидаемы. Конечно, хочется всегда побеждать, тем более — когда владеешь таким преимуществом территориальным и по всем показателям. Но иногда и так бывает.

    Не нужно отчаиваться. У команды есть потенциал. Считаю, что наши молодые ребята очень достойно выглядели.

    К сожалению, немного не хватило хладнокровия во время реализации моментов. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию.

    Пока не знаю, что за травма у Абеля. Только что общались с врачами, будет обследование. Мы разочарованы, если подтвердится травма.

    Мариу Фернандес хромает. Очень болезненный удар, но Фернандес в очередной раз демонстрирует, что он боец. Превозмогая боль, Мариу вернулся на поле, чтобы помочь команде.

    Писали, что "Ницца" и "Уотфорд" хотят Чалова? Тоже слышал об этом из прессы. Не удивлен, что Федей интересуются команды из Европы, но официального предложения мы не получали», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0

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