Бабаев: Официальных предложений по Чалову пока нет

Генеральный директор ЦСКАпрокомментировал результат матча с(0:0) и рассказал об интересе к

«Очень много моментов создали. Очень обидно. В двух последних матчах можно сетовать на невезение, но это футбол. Рано или поздно фортуна вернется. Главное — трудиться и усердно работать.

Команда молодая, понятно, что спады были ожидаемы. Конечно, хочется всегда побеждать, тем более — когда владеешь таким преимуществом территориальным и по всем показателям. Но иногда и так бывает.

Не нужно отчаиваться. У команды есть потенциал. Считаю, что наши молодые ребята очень достойно выглядели.

К сожалению, немного не хватило хладнокровия во время реализации моментов. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию.

Пока не знаю, что за травма у Абеля. Только что общались с врачами, будет обследование. Мы разочарованы, если подтвердится травма.

Мариу Фернандес хромает. Очень болезненный удар, но Фернандес в очередной раз демонстрирует, что он боец. Превозмогая боль, Мариу вернулся на поле, чтобы помочь команде.

Писали, что "Ницца" и "Уотфорд" хотят Чалова? Тоже слышал об этом из прессы. Не удивлен, что Федей интересуются команды из Европы, но официального предложения мы не получали», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0