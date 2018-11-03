«Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом»

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 61-й минуте. Мане промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую, Лено неудачно выбил мяч на набежавшего Джеймса Милнера, который в касание расстрелял ворота «Арсенала».
Отыгрались «канониры» на 82-й минуте. Айуоби сделал проникающую передачу в штрафную, Александер Ляказетт сблизился с Алисоном, развернулся и нанёс обводящий удар в дальний угол.
После этого матча «Ливерпуль» с 27 очками поднялся на первое место, а «Арсенал» остался на 4-м месте — 23 очка.
АПЛ. 11-й тур
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 1:1 (0:0)
Голы: Милнер, 61 (0:1). Ляказетт, 82 (1:1)«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац (Уэлбек, 81), Мхитарян (Ивоби, 68), Торрейра, Джака, Езил, Обамеянг (Рэмси, 73), Ляказетт«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Салах (Матип, 90+4), Роберту Фирмину (Шачири, 80), МанеПредупреждения: Фабинью, 52. Ляказетт, 83