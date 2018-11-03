ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Арсенал»«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего
  • 22:58
    • Джокович сыграет с Хачановым в финале турнира в Париже
  • 22:46
    • Степанова и Букин выиграли Гран-при Финляндии в танцах на льду
  • 22:27
    • «Валенсия» на своем поле уступила «Жироне»
  • 22:22
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом»
  • 22:01
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Ливерпуль Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 11-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт на 61-й минуте. Мане промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую, Лено неудачно выбил мяч на набежавшего Джеймса Милнера, который в касание расстрелял ворота «Арсенала».

    Отыгрались «канониры» на 82-й минуте. Айуоби сделал проникающую передачу в штрафную, Александер Ляказетт сблизился с Алисоном, развернулся и нанёс обводящий удар в дальний угол.

    После этого матча «Ливерпуль» с 27 очками поднялся на первое место, а «Арсенал» остался на 4-м месте — 23 очка.

    АПЛ. 11-й тур
    «Арсенал» — «Ливерпуль» — 1:1 (0:0)
    Голы: Милнер, 61 (0:1). Ляказетт, 82 (1:1)«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац (Уэлбек, 81), Мхитарян (Ивоби, 68), Торрейра, Джака, Езил, Обамеянг (Рэмси, 73), Ляказетт«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Салах (Матип, 90+4), Роберту Фирмину (Шачири, 80), МанеПредупреждения: Фабинью, 52. Ляказетт, 83
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Почти успешный клуб
  • Вчера в 19:45
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»
  • 2.50
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ничего сверхъестественного
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Продолжит ли «Барселона» побеждать без Месси?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Вашингтон» должен обыграть дома «Даллас»
  • «Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МЮ» с трудом одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии 22:400
  • 20:25
    • Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»
  • 20:24
    • «Реал» прервал серию без побед в Примере
  • 20:18
    • «Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс»
    Футболисты «Локомотива» Футбол РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, нули в московском дербиОбзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги 18:370
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 23:34
    • «Филадельфия» победила «Детройт», Эмбиид набрал 39 очков
  • 23:19
    • «Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл ПСВ
  • 22:32
    • «Лейпциг» одержал крупную победу над «Гертой»
    Карл-Хайнц Румменигге Футбол Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить властьОб этом свидетельствуют данные Football Leaks 13:230
  • 19:34
    • «Бавария» потеряла очки с «Фрайбургом», «Боруссия» Д одолела «Вольфсбург»
  • 19:17
    • «Интер» добыл седьмую подряд победу в Серии А
  • 18:48
    • «Витесс» опроверг слухи об уходе Слуцкого
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие