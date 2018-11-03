«Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом»

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Счет в матче был открыт на 61-й минуте. Мане промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую, Лено неудачно выбил мяч на набежавшего Джеймса Милнера, который в касание расстрелял ворота «Арсенала».

Отыгрались «канониры» на 82-й минуте. Айуоби сделал проникающую передачу в штрафную, Александер Ляказетт сблизился с Алисоном, развернулся и нанёс обводящий удар в дальний угол.

После этого матча «Ливерпуль» с 27 очками поднялся на первое место, а «Арсенал» остался на 4-м месте — 23 очка.