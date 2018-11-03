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    «Арсенал» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.11.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Ливерпуль Календарь АПЛ
    В 20:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Арсенал» — «Ливерпуль».

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    Составы команд:

    «Арсенал»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Месут Озил, Lucas Torreira, Пьер-Эмерик Обамеянг, Гранит Джака, Александр Ляказетт.

    «Ливерпуль»: Alisson Becker, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Trent Alexander-Arnold, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Ливерпуль» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 2:4. 0

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