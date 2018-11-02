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    «Штутгарт» — «Айнтрахт Ф»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

    Штутгарт — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.11.2018)

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    В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Штутгарт» — «Айнтрахт Ф».

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    Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Айнтрахт Ф» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Айнтрахт Ф»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Штутгарт» — «Айнтрахт Ф». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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