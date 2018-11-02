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    «ПСЖ» — «Лилль»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    ПСЖ — Лилль: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.11.2018)

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Лилль Календарь Лиги 1
    В 22:45 во французской Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Лилль».

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    Последний матч между собой: «Болтон Уондерерс» — «Престон Норт Энд» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ПСЖ» — «Лилль». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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