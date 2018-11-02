Команда Руни не смога пробиться в четвертьфинал МЛС

Уэйн Руни
goal.com
В основное время команды разошлись миром — 1:1. У «Ди Си Юнайтед» отличился Фредерик Брийян, а у «Коламбуса» — Федерико Игуаи. В дополнительное время команды вновь обменялись голами усилиями того же Игуаина, а также Ника Дэлеона.
Судьба путевки в 1/4 финала решилась в серии пенальти, в которой Уэйн Руни не реализовал свою попытку, а «Коламбус» отпраздновал победу — 3:2.
MLS. 1/8 финала
«Ди Си Юнайтед» — «Коламбус» — 2:2 (1:1, 0:0, 1:1). Серия пенальти — 2:3
Голы: Брийян, 21 (1:0). Игуаин, 30 (1:1). Игуаин, 97 (1:2). Делеон, 116 (2:2)