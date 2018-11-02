Команда Руни не смога пробиться в четвертьфинал МЛС

потерпел поражение в матче 1/8 финала МЛС против

Уэйн Руни goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В основное время команды разошлись миром — 1:1. У «Ди Си Юнайтед» отличился Фредерик Брийян, а у «Коламбуса» — Федерико Игуаи. В дополнительное время команды вновь обменялись голами усилиями того же Игуаина, а также Ника Дэлеона.

Судьба путевки в 1/4 финала решилась в серии пенальти, в которой Уэйн Руни не реализовал свою попытку, а «Коламбус» отпраздновал победу — 3:2.