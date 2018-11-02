Эрнандес: Думаю, что ЦСКА победит «Рому»

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящих матчей в Лиге чемпионов.

«Матч с "Ромой" обещает быть тяжелым, так как у них очень и очень сильная команда. У них хорошие игроки и большой опыт в Лиге Чемпионов, но я думаю, что мы постараемся выиграть. Это действительно важно для нас.

Почему ЦСКА выиграл у "Реала", но проигрывает последние матчи в РПЛ? Не надо сравнивать два турнира, это некорректно. Играть в Лиге Чемпионов и в национальном чемпионате — абсолютно разные вещи. Я бы сказал, что каждая местная команда непроста, но все же думаю, что "Рому" мы победим», — передает слова Эрнандеса Sport24.ru.

Напомним, ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов обыграл «Реал» (1:0), сыграл вничью с «Викторией» (2:2) и проиграл «Роме» (0:3). 0