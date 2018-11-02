Гвардиола никогда не просил купить Месси

Главный тренерзаявил, что никогда не пытался подписатьпосле ухода из

Пеп Гвардиола Sky Sports 100% Высокие коэффициенты Играть!

«После ухода из "Барселоны" я никогда не просил Месси перейти в мою команду — ни в "Баварию", ни в "Манчестер Сити". И я никогда не просил руководство клуба, чтобы мне купили Месси. Я знаю, насколько он важен для "Барселоны". Я уже тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался в "Барселоне". Я действительно хочу этого», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в 2017 году «Манчестер Сити» пытался подписать Месси, предлагая «Барселоне» 250 миллионов евро.

В ноябре 2017 года аргентинец подписал новый контракт с каталонским клубом. 0