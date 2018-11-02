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    Гвардиола никогда не просил купить Месси

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что никогда не пытался подписать Лионеля Месси после ухода из «Барселоны».

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола
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    «После ухода из "Барселоны" я никогда не просил Месси перейти в мою команду — ни в "Баварию", ни в "Манчестер Сити". И я никогда не просил руководство клуба, чтобы мне купили Месси. Я знаю, насколько он важен для "Барселоны". Я уже тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался в "Барселоне". Я действительно хочу этого», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

    Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в 2017 году «Манчестер Сити» пытался подписать Месси, предлагая «Барселоне» 250 миллионов евро.

    В ноябре 2017 года аргентинец подписал новый контракт с каталонским клубом. 0

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