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    Де Росси, вероятно, не сыграет с ЦСКА, рассказал Ди Франческо

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    Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матчей с «Фиорентиной» в серии А и московским ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Эусебио ди Франческо
    Эусебио ди Франческо
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    Встречу с армейцами итальянский клуб проведет 7 ноября в гостях.

    «Де Росси не будет в заявке. Он также, вероятно, не сыграет против ЦСКА. Костас Манолас впервые тренировался сегодня, и я рад, что смогу на него рассчитывать. Мне нужно решить, выпускать ли его на поле.

    Хавьер Пасторе и Джастин Клюйверт сегодня вернулись в общую группу. Клюйверт пропустил меньше Пасторе, к тому же имел меньше рецидивов, поэтому более вероятно, что он сыграет.

    Завтра центрфорвардом будет Эдин Джеко», — приводит слова ди Франческо «Евро-Футбол.Ру».

    «Рома» с «Реалом» лидируют в группе G Лиги чемпионов, опережая ЦСКА на два очка. 0

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