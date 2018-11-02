Де Росси, вероятно, не сыграет с ЦСКА, рассказал Ди Франческо

Главный тренер «Ромы»рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матчей св серии А и московскимна групповом этапе Лиги чемпионов.

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Встречу с армейцами итальянский клуб проведет 7 ноября в гостях.

«Де Росси не будет в заявке. Он также, вероятно, не сыграет против ЦСКА. Костас Манолас впервые тренировался сегодня, и я рад, что смогу на него рассчитывать. Мне нужно решить, выпускать ли его на поле.

Хавьер Пасторе и Джастин Клюйверт сегодня вернулись в общую группу. Клюйверт пропустил меньше Пасторе, к тому же имел меньше рецидивов, поэтому более вероятно, что он сыграет.

Завтра центрфорвардом будет Эдин Джеко», — приводит слова ди Франческо «Евро-Футбол.Ру».

«Рома» с «Реалом» лидируют в группе G Лиги чемпионов, опережая ЦСКА на два очка. 0