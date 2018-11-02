ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ростов»«Зенит» получил щелчок по носу от Карпина
  • 08:29
    • «Милуоки» потерпел первое поражение в сезоне, «Кливленд» проиграл седьмой матч
  • 07:51
    • Экс-тренер «Реала» может возглавить «Спартак»
  • 00:39
    • Дубль Диаса принес «МанСити» победу над «Фулхэмом» в Кубке лиги
  • 23:44
    • Рианчо: Мне плевать, что на трибунах свистят, Глушаков будет играть
  • 21:55
    • Гол Ханни вывел «Спартак» в 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Болт покинул «Сентрал Кост Маринерс»

    Трансферы
    Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер Усэйн Болт покинул австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс».

    Усэйн Болт
    Усэйн Болт
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Несмотря на то что мы не смогли прийти к соглашению, которое бы продлило футбольное путешествие Усэйна Болта с "Сентрал Кост Маринерс", мы были в восторге от того, что олимпийский чемпион в спринте и обладатель мирового рекорда был частью нашего клуба на протяжении этих восьми недель. Для нас было честью работать с Усэйном и помогать ему в его стремлении стать профессиональным футболистом», — цитирует Goal владельца клуба Майкла Чарлисворта.

  • Болт отказал мальтийскому футбольному клубу
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что Болт отказал мальтийской «Валетте», которая предлагала ему двухлетний контракт. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест 23-29 октября
  • 29/10/2018 в 18:57
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Эмполи»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» и «Йокерит» могут выдать ничью в основное время
  • «Металлург» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Эмполи» не удастся забить в Неаполе
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Прервет ли «Штутгарт» серию поражений?
  • «Штутгарт» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сантьяго Солари Футбол Три недели для Солари. Что ждет «Реал»?Сантьяго Солари получил шанс проявить себя у руля мадридского «Реала» — одного из лучших клубов мира Вчера в 15:300
  • 08:40
    • Команда Руни не смога пробиться в четвертьфинал МЛС
  • 08:07
    • Болт покинул «Сентрал Кост Маринерс»
  • 20:00
    • НХЛ не будет менять решение по неучастию игроков на Олимпиаде
    Стивен Чжан Футбол «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершиныЧто будет с миланским грандом при новом президенте? Вчера в 05:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубковые «Спартак», «Сити» и «Севилья»
  • 2.85
    •
  • 00:52
    • Хет-трик Лайне принес «Виннипегу» победу над «Флоридой»
  • 00:29
    • Итудис: ЦСКА умеет заставлять соперника совершать потери
  • 00:15
    • ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге
    Неймар стал героем комиксов Футбол Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксовРассказываем о том, как звезда ПСЖ и сборной Бразилии превратился в супергероя Вчера в 00:540
  • 19:26
    • «Салават» уступил «Спартаку» в Уфе
  • 17:47
    • Хачанов за два с половиной часа одолел Изнера
  • 17:20
    • Нурмагомедов планирует провести два боя с Мэйуэзером
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие