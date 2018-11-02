Болт покинул «Сентрал Кост Маринерс»

Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтерпокинул австралийский клуб

«Несмотря на то что мы не смогли прийти к соглашению, которое бы продлило футбольное путешествие Усэйна Болта с "Сентрал Кост Маринерс", мы были в восторге от того, что олимпийский чемпион в спринте и обладатель мирового рекорда был частью нашего клуба на протяжении этих восьми недель. Для нас было честью работать с Усэйном и помогать ему в его стремлении стать профессиональным футболистом», — цитирует Goal владельца клуба Майкла Чарлисворта.

Ранее сообщалось, что Болт отказал мальтийской «Валетте», которая предлагала ему двухлетний контракт. 0