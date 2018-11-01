ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериШесть месяцев с Эмери: конкурентная команда и оптимизм для фанатов
  • 21:55
    • Гол Ханни вывел «Спартак» в 1/4 финала Кубка России
  • 20:55
    • «Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России
  • 20:33
    • «Краснодар» одолел «Крылья Советов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
  • 20:00
    • НХЛ не будет менять решение по неучастию игроков на Олимпиаде
  • 19:26
    • «Салават» уступил «Спартаку» в Уфе
    Все новости спорта

    «Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России

    Кубок России Футбол России Ростов Зенит
    В матче 1/8 финала Кубка России «Ростов» одержал домашнюю победу над питерским «Зенитом» — 3:1.

    «Ростов» — «Зенит»
    «Ростов» — «Зенит»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Калачёв со стандарта исполнил классную подачу с левого края в центр штрафной, Логашов остался без опеки и головой направил мяч в сетку ворот.

    На 28-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти за фол на Заболотном. Дриусси откровенно плохо пробил с «точки», казалось Песьяков мяч отбил, но снаряд проскочил под ногами вратаря.

    На 82-й минуте Скопинцев на левом краю штрафной «Зенита» принял мяч, пробил внешней стороны стопы в дальний угол ворот. Лунёв до мяча дотянулся, но отскок получился на Юсупова, который замкнул эту атаку «Ростова».

    На 90-й минуте прошла подача со стандарта с правого фланга в штрафную «Зенита», Хаджикадунич занял отличную позицию, выпрыгнул и пробил головой чётко в самый угол ворот.

    В 1/4 финала команда Валерия Карпина встретится с «Краснодаром», который ранее одолел «Крылья Советов» (2:1 д.в.).

    Кубок России. 1/8 финала
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1)
    Голы: Логашов, 4 (1:0). Дриусси, 29 — с пенальти (1:1). Юсупов, 82 (2:1). Хаджикадунич, 90 (3:1)«Ростов»: Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Ингасон, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 70), Гацкан, Калачев (Сигурдссон, 86), Ионов, Зуев, Кьяртанссон (Шомуродов, 89)«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Оздоев (Дзюба, 85), Краневиттер (Эрнани, 61), Ерохин, Дриусси (Кузяев, 87), Заболотный, ШатовПредупреждения: Ионов, 13. Логашов, 28. Заболотный, 68. Нету, 83. Скопинцев, 90+2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершины
  • 05:20
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
  • 1.77
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «МанСити» экономить силы?
  • «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Тампа-Бэй» и «Нэшвилл» должны порадовать результативным поединком
  • «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Металлург» и «Йокерит» могут выдать ничью в основное время
  • «Металлург» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сантьяго Солари Футбол Три недели для Солари. Что ждет «Реал»?Сантьяго Солари получил шанс проявить себя у руля мадридского «Реала» — одного из лучших клубов мира 15:300
  • 16:41
    • Джокович на отказе Джумхура вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
  • 16:19
    • Брагин назвал состав молодежной сборной на Суперсерию
  • 16:04
    • РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева после его освобождения
    Неймар стал героем комиксов Футбол Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксовРассказываем о том, как звезда ПСЖ и сборной Бразилии превратился в супергероя 00:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубковые «Спартак», «Сити» и «Севилья»
  • 2.85
    •
  • 22:36
    • Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений
  • 22:17
    • «Авангард» взял верх над «Адмиралом»
  • 22:13
    • Семак: Получилась настоящая кубковая игра
    Хулен Лопетеги Футбол Враг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»Испанский тренер поплатился за свою недальновидность 30/10/2018 в 20:590
  • 13:49
    • Матч за Суперкубок Европы может пройти в Минске или Харькове
  • 13:35
    • Руководство «Енисея» проведет встречу с Аленичевым
  • 13:10
    • Бывший гендиректор «Ювентуса» подпишет контракт с «Интером»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие