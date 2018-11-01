«Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка Россииодержал домашнюю победу над питерским— 3:1.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Калачёв со стандарта исполнил классную подачу с левого края в центр штрафной, Логашов остался без опеки и головой направил мяч в сетку ворот.

На 28-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти за фол на Заболотном. Дриусси откровенно плохо пробил с «точки», казалось Песьяков мяч отбил, но снаряд проскочил под ногами вратаря.

На 82-й минуте Скопинцев на левом краю штрафной «Зенита» принял мяч, пробил внешней стороны стопы в дальний угол ворот. Лунёв до мяча дотянулся, но отскок получился на Юсупова, который замкнул эту атаку «Ростова».

На 90-й минуте прошла подача со стандарта с правого фланга в штрафную «Зенита», Хаджикадунич занял отличную позицию, выпрыгнул и пробил головой чётко в самый угол ворот.

В 1/4 финала команда Валерия Карпина встретится с «Краснодаром», который ранее одолел «Крылья Советов» (2:1 д.в.).