Мусаев: После первого забитого мяча игра раскрылась

Мурад Мусаев
«Крылья Советов»
«После первого забитого мяча игра раскрылась. Мы сделали ряд замен, которые были направлены на усиление атаки.
После того, как счёт стал 1:1, игра шла в обе стороны. Забить могла каждая из команд. Думаю, что болельщики могут быть довольны игрой.
Все хотели пройти дальше, но сегодня удача была на нашей стороне», — приводит слова Мусаева официальный сайт «Крыльев Советов».
«Краснодар» вышел в 1/4 финала Кубка России, а «Крылья Советов» из турнира вылетели. В четвертьфинале соперником «Краснодара» стал «Ростовом», который в своём матче 1/8 финала оказался сильнее «Зенита» (3:1). 0