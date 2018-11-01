Мусаев: После первого забитого мяча игра раскрылась

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал гостевую победу в матче 1/8 финала Кубка России с(2:1 д.в.).

«После первого забитого мяча игра раскрылась. Мы сделали ряд замен, которые были направлены на усиление атаки.

После того, как счёт стал 1:1, игра шла в обе стороны. Забить могла каждая из команд. Думаю, что болельщики могут быть довольны игрой.

Все хотели пройти дальше, но сегодня удача была на нашей стороне», — приводит слова Мусаева официальный сайт «Крыльев Советов».

«Краснодар» вышел в 1/4 финала Кубка России, а «Крылья Советов» из турнира вылетели. В четвертьфинале соперником «Краснодара» стал «Ростовом», который в своём матче 1/8 финала оказался сильнее «Зенита» (3:1). 0