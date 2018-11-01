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    Мусаев: После первого забитого мяча игра раскрылась

    Краснодар Крылья Советов Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал гостевую победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1 д.в.).

    Мурад Мусаев
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    «После первого забитого мяча игра раскрылась. Мы сделали ряд замен, которые были направлены на усиление атаки.

    После того, как счёт стал 1:1, игра шла в обе стороны. Забить могла каждая из команд. Думаю, что болельщики могут быть довольны игрой.

    Все хотели пройти дальше, но сегодня удача была на нашей стороне», — приводит слова Мусаева официальный сайт «Крыльев Советов».

    «Краснодар» вышел в 1/4 финала Кубка России, а «Крылья Советов» из турнира вылетели. В четвертьфинале соперником «Краснодара» стал «Ростовом», который в своём матче 1/8 финала оказался сильнее «Зенита» (3:1). 0

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