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    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Манчестер Сити — Фулхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.11.2018)

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Фулхэм
    В 22:45 в матче на Кубок Лиги Англии начнётся матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм».

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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