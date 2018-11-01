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    «Краснодар» одолел «Крылья Советов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

    Кубок России Футбол России Краснодар Крылья Советов
    В гостевом матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» в дополнительное время одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

    «Краснодар»
    «Краснодар»
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    В основное время матча у самарской команды голом на 54-й минуте отметился Александр Соболев. За гостей на 76-й минуте отличился Виктор Классон.

    В дополнительное время победу «Краснодару» принес точный удар нападающего Ивана Игнатьева на 112-й минуте.

    Добавим, что в следующем раунде «Краснодар» сыграет с победителем матча «Ростов» — «Зенит», который проходит в эти минуты.

    Первый матч четвертьфинала состоится 5 декабря, ответная встреча состоится 24 февраля 2019 года. 0

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