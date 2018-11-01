«Краснодар» одолел «Крылья Советов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

В гостевом матче 1/8 финала Кубка Россиив дополнительное время одержал победу надсо счетом 2:1.

В основное время матча у самарской команды голом на 54-й минуте отметился Александр Соболев. За гостей на 76-й минуте отличился Виктор Классон.

В дополнительное время победу «Краснодару» принес точный удар нападающего Ивана Игнатьева на 112-й минуте.

Добавим, что в следующем раунде «Краснодар» сыграет с победителем матча «Ростов» — «Зенит», который проходит в эти минуты.

Первый матч четвертьфинала состоится 5 декабря, ответная встреча состоится 24 февраля 2019 года. 0