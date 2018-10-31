«Урал» в дополнительное время победил «Нижний Новгород» в Кубке России

Екатеринбургскийпобедил(2:0) в экстра-тайме матча 1/8 финала Олимп-Кубка России.

На 104-й минуте счет открыл полузащитник Николай Димитров, а в компенсированное ко второму добавленному тайму время отличился Алексей Евсеев.

Отметим, что гости остались в меньшинстве на 108-й минуте встречи: вторую желтую карточку получил защитник Руслан Абазов.

В 1/4 финала Олимп-Кубка России «Урал» сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ахмат».