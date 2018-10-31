«Урал» в дополнительное время победил «Нижний Новгород» в Кубке России

На 104-й минуте счет открыл полузащитник Николай Димитров, а в компенсированное ко второму добавленному тайму время отличился Алексей Евсеев.
Отметим, что гости остались в меньшинстве на 108-й минуте встречи: вторую желтую карточку получил защитник Руслан Абазов.
В 1/4 финала Олимп-Кубка России «Урал» сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ахмат».
Кубок России. 1/8 финала
«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» — 2:0 д.в. (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Димитров, 104 (1:0). Евсеев, 120+2 (2:0)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Ароян, Кулаков, Димитров (Чантурия, 105), Бумаль, Бавин, Ильин (Панюков, 69), Эль-Кабир (Араторе, 80), Бикфалви (Евсеев, 114)«Нижний Новгород»: Анисимов, Морозов, Абазов, Хрипков, Бочаров, Гогличидзе, Нежелев (Симанов, 91), Скворцов (Сергеев, 67), Фомин (Сапета, 80), Аюпов (Палиенко, 69), ЧирьякПредупреждения: Чирьяк, 33. Гогличидзе, 81. Абазов, 105. Хрипков, 109Удаление: Абазов, 108