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    «Урал» в дополнительное время победил «Нижний Новгород» в Кубке России

    Кубок России Футбол России Урал Нижний Новгород
    Екатеринбургский «Урал» победил «Нижний Новгород» (2:0) в экстра-тайме матча 1/8 финала Олимп-Кубка России.

    «Урал»
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    На 104-й минуте счет открыл полузащитник Николай Димитров, а в компенсированное ко второму добавленному тайму время отличился Алексей Евсеев.

    Отметим, что гости остались в меньшинстве на 108-й минуте встречи: вторую желтую карточку получил защитник Руслан Абазов.

    В 1/4 финала Олимп-Кубка России «Урал» сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ахмат».

    Кубок России. 1/8 финала
    «Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» — 2:0 д.в. (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Димитров, 104 (1:0). Евсеев, 120+2 (2:0)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Ароян, Кулаков, Димитров (Чантурия, 105), Бумаль, Бавин, Ильин (Панюков, 69), Эль-Кабир (Араторе, 80), Бикфалви (Евсеев, 114)«Нижний Новгород»: Анисимов, Морозов, Абазов, Хрипков, Бочаров, Гогличидзе, Нежелев (Симанов, 91), Скворцов (Сергеев, 67), Фомин (Сапета, 80), Аюпов (Палиенко, 69), ЧирьякПредупреждения: Чирьяк, 33. Гогличидзе, 81. Абазов, 105. Хрипков, 109Удаление: Абазов, 108
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