«Спартак» уволил Карреру из-за высоких выплат футбольным агентам

Как утверждает «Советский спорт»,уволилне только из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне, но из-за высоких выплатах футбольным агентам при совершении трансферов.

Выплаты другим клубам в качестве компенсаций за приобретенных игроков с тех пор, как у руля «красно-белых» встал Каррера, превысили 30 миллионов. Это касается Педро Роши, Александра Самедова, Георгия Тигиева и других.

В случае с переходами Луиса Адриано, Марко Петковича и Романа Еременко столичный клуб также был вынужден потратить немалые средства на «подъемные». Отмечается, что с середины 2017 года «Спартак» выплатил посредникам около 25 миллионов евро.

Напомним, под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны. 0