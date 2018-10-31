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    Президент Ла Лиги требует исключить ПСЖ из еврокубков

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    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что ПСЖ нарушил правила финансового фэйр-плей и должен быть отстранен от участия в еврокубках.

    Хавьер Тебас
    Хавьер Тебас
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    «Мы считаем, что клуб не соответствует критериям финансового фэйр-плей УЕФА. Они преувеличивают число своих спонсоров.

    Ни один клуб: ни "Реал", ни "Барселона" не просили меня выдвинуть обвинения против ПСЖ. Когда мы предупредили, что осуждаем ПСЖ, все сводили это к вопросу о переходе Неймара. Но это не так. На самом деле, мы считаем, что клуб такого типа ставит под угрозу стабильность профессионального футбола в Европе.

    К этим же клубам можно отнести и "Манчестер Сити", и любой другой клуб, который нарушает правила, привлекая ненастоящих спонсоров и угрожая стабильности европейского футбола. Все это влияет на рынок, в связи с чем другим клубам приходится вливать деньги, чтобы соответствовать этим государственным клубам.

    Все должно соответствовать дисциплинарным стандартам УЕФА, все просто. Если они говорят, что подобные нарушения приводят к исключению, то команда должна быть исключена. Если правила говорят, что такое поведение приводит к запрету на трансферы, то должен накладываться запрет. Должно быть принято дисциплинарное взыскание. Это должны решать в УЕФА», — цитирует Тебаса L’Equipe. 0

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