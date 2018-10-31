Президент Ла Лиги требует исключить ПСЖ из еврокубков

Президент испанской Ла Лигисчитает, чтонарушил правила финансового фэйр-плей и должен быть отстранен от участия в еврокубках.

«Мы считаем, что клуб не соответствует критериям финансового фэйр-плей УЕФА. Они преувеличивают число своих спонсоров.

Ни один клуб: ни "Реал", ни "Барселона" не просили меня выдвинуть обвинения против ПСЖ. Когда мы предупредили, что осуждаем ПСЖ, все сводили это к вопросу о переходе Неймара. Но это не так. На самом деле, мы считаем, что клуб такого типа ставит под угрозу стабильность профессионального футбола в Европе.

К этим же клубам можно отнести и "Манчестер Сити", и любой другой клуб, который нарушает правила, привлекая ненастоящих спонсоров и угрожая стабильности европейского футбола. Все это влияет на рынок, в связи с чем другим клубам приходится вливать деньги, чтобы соответствовать этим государственным клубам.

Все должно соответствовать дисциплинарным стандартам УЕФА, все просто. Если они говорят, что подобные нарушения приводят к исключению, то команда должна быть исключена. Если правила говорят, что такое поведение приводит к запрету на трансферы, то должен накладываться запрет. Должно быть принято дисциплинарное взыскание. Это должны решать в УЕФА», — цитирует Тебаса L’Equipe. 0