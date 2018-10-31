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    «Мидлсбро» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Мидлсбро — Кристал Пэлас (31.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Кубок Лиги Футбол Англии Мидлсбро Кристал Пэлас
    В 23:00 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Мидлсбро» — «Кристал Пэлас».

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    Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Мидлсбро» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Мидлсбро» — «Кристал Пэлас». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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