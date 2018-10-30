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    «МанСити» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил таблицу АПЛ

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги.

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    Единственный мяч был забит уже на 6-й минуте. Триппьер ошибочно головой сбросил мяч у своей штрафной на ход Стерлингу, тот прорвался на скорости вперед и прострелил во вратарскую, где Рияд Марез ударом в касание замкнул этот пас.

    «Манчестер Сити» после этого матча набрал 26 очков и возглавил таблицу АПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Ливерпуль». «Тоттенхэм» с 21 очком на 5-м месте.

    АПЛ. 10-й тур
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:1)
    Гол: Махрез, 6«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Дайер (Уинкс, 67), Дембеле (Алли, 75), Ламела, Лукас (Эриксен, 81), Кейн«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Бернарду Силва, Фернандинью, Сильва (Компани, 89), Махрез (Габриэл Жезус, 90+2), Агуэро (Де Брейне, 71), СтерлингПредупреждения: Лукас, 45. Ляпорт, 53. Фернандинью, 61. Дэйвис, 90+4
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