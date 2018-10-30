«МанСити» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил таблицу АПЛ

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит уже на 6-й минуте. Триппьер ошибочно головой сбросил мяч у своей штрафной на ход Стерлингу, тот прорвался на скорости вперед и прострелил во вратарскую, где Рияд Марез ударом в касание замкнул этот пас.
«Манчестер Сити» после этого матча набрал 26 очков и возглавил таблицу АПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Ливерпуль». «Тоттенхэм» с 21 очком на 5-м месте.
АПЛ. 10-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:1)
Гол: Махрез, 6«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Дайер (Уинкс, 67), Дембеле (Алли, 75), Ламела, Лукас (Эриксен, 81), Кейн«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Бернарду Силва, Фернандинью, Сильва (Компани, 89), Махрез (Габриэл Жезус, 90+2), Агуэро (Де Брейне, 71), СтерлингПредупреждения: Лукас, 45. Ляпорт, 53. Фернандинью, 61. Дэйвис, 90+4