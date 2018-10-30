«МанСити» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил таблицу АПЛ

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги.

Единственный мяч был забит уже на 6-й минуте. Триппьер ошибочно головой сбросил мяч у своей штрафной на ход Стерлингу, тот прорвался на скорости вперед и прострелил во вратарскую, где Рияд Марез ударом в касание замкнул этот пас.

«Манчестер Сити» после этого матча набрал 26 очков и возглавил таблицу АПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Ливерпуль». «Тоттенхэм» с 21 очком на 5-м месте.