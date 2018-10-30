СМИ: Фанаты «Реала» намерены освистывать Рамоса

Фанатыпланируют выразить свое недовольство ситуацией в клубе и готовят акцию против капитана команды

Как сообщает Cadena Ser, болельщики намерены освистывать Рамоса, так как считают его главным виновником плохой атмосферы в команде.

Фанаты планируют встречать Рамоса свистом в ближайших матчах «Реала».

Источник при этом уточняет, что в «Реале» пытаются решение и договориться с фанатами об отмене акции до домашнего матча с «Вальядолидом» в ближайшие выходные.

Напомним, «Реал» занимает лишь девятое место в чемпионате Испании. После разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в отставку был отправлен главный тренер команды Хулен Лопетеги. 0