СМИ: Фанаты «Реала» намерены освистывать Рамоса

Серхио Рамос
uefa.com
Как сообщает Cadena Ser, болельщики намерены освистывать Рамоса, так как считают его главным виновником плохой атмосферы в команде.
Фанаты планируют встречать Рамоса свистом в ближайших матчах «Реала».
Источник при этом уточняет, что в «Реале» пытаются решение и договориться с фанатами об отмене акции до домашнего матча с «Вальядолидом» в ближайшие выходные.
Напомним, «Реал» занимает лишь девятое место в чемпионате Испании. После разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в отставку был отправлен главный тренер команды Хулен Лопетеги. 0